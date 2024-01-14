За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 840 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 370 тысяч военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 января: 840 российских окупантов, 10 танков и 13 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 370000 (+840) человек,
- танков — 6075 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11302 (+33) ед,
- артиллерийских систем — 8747 (+19) ед,
- РСЗО — 957 (+0) ед,
- средства ПВО — 648 (+2) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6861 (+13),
- крылатые ракеты — 1814 (+8),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11667 (+35) ед,
- специальная техника — 1353 (+8)
Источник: Минфин
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