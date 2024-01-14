Дания с начала полномасштабной войны предоставила Украине около $3 миллиардов помощи

Общий объем военной помощи, предоставленной Данией Украине с начала войны, составляет около $3 миллиардов. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

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«Мы ценим усилия Дании по поддержке нашей страны в сопротивлении полномасштабному вторжению россии. Общий объем военной помощи, предоставленной Данией с начала войны, составляет около $3 млрд. Благодаря международной поддержке, Украине удалось сохранить относительную макроэкономическую стабильность», — сказала Бигун.