Общий объем военной помощи, предоставленной Данией Украине с начала войны, составляет около $3 миллиардов. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
Дания с начала полномасштабной войны предоставила Украине около $3 миллиардов помощи
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«Мы ценим усилия Дании по поддержке нашей страны в сопротивлении полномасштабному вторжению россии. Общий объем военной помощи, предоставленной Данией с начала войны, составляет около $3 млрд. Благодаря международной поддержке, Украине удалось сохранить относительную макроэкономическую стабильность», — сказала Бигун.
В Минэкономики подчеркнули, что Украина заинтересована в углублении бизнес-партнерства с Данией для быстрого обновления и экономического развития.
Источник: Минфин
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