В 2023 году «Энергоатом» на 100% выполнил обязательства по ПСО — на 128 млрд грн

НАЭК «Энергоатом» в 2023 году направила на компенсацию тарифов на электроэнергию для населения (ПСО) 127,99 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении компании.

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«В 2023 году НАЭК целиком и полностью выполнила свои обязательства в рамках ПСО — по обеспечению населения доступной электроэнергией. Благодаря быстрой и качественной ремонтной кампании удалось увеличить производство электроэнергии на АЭС. Следовательно, „Энергоатом“ имел возможность осуществлять оплаты за ПСО», — сказано в сообщении компании.

Как отметил исполняющий обязанности председателя правления АО «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, была проведена ремонтная кампания на каждом из девяти энергоблоков, ее завершили ранее запланированного срока и без снижения качества работ.

«Темпы этой кампании позволили заработать 4 млрд грн, которые, в частности, были направлены на выполнение ПСО. Сейчас все энергоблоки перегружены свежим ядерным топливом и уже почти пол зимы обеспечивают теплом и светом миллионы украинцев», — подчеркнул Котин.

С начала 2023 года за услугу ПСО «Энергоатом» уплатил ГП «Гарантированный покупатель» 127,99 млрд грн, тогда как ожидаемая стоимость была более чем на 7 млрд грн меньше. Благодаря этому компании в прошлом году удалось почти на 4 млрд грн снизить общую задолженность по оплате услуги ПСО.

В компании напомнили, что «Энергоатом» покрывает около 85% объемов финансовой нагрузки, необходимой для выполнения специальных обязанностей по обеспечению общественных интересов.

Действие ПСО в Украине было продлено до 30 апреля 2024 года. Такое решение было принято, чтобы снизить финансовую нагрузку на бытовых потребителей из-за сложной экономической ситуации в результате полномасштабной военной агрессии россии. Следовательно, цена на электроэнергию для населения и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт-ч.