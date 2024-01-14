Цены на золото выросли более чем на 2% после ударов по Йемену

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Как отмечает издание, рост цен на золото происходит несмотря на более сильную инфляцию в США, чем ожидалось, данные по которой были опубликованы в четверг, 11 января.

Цены на золото выросли из-за опасений рынка по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет CNBC.

«Золото дорожает на фоне продолжающегося геополитического конфликта на Ближнем Востоке… Несмотря на более сильный, чем ожидалось, индекс потребительских цен, стоимость золота сегодня восстановилась, выросла и, вероятно, будет расти дальше», — цитирует CNBC руководителя исследовательского отдела компании Nirmal Bang Commodities в Мумбаи Кунала Шаха.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения группировки на корабли в Красном море.

Хуситы провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море из соображений безопасности.