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14 января 2024, 9:42 Читати українською

Цены на золото выросли более чем на 2% после ударов по Йемену

Стоимость февральского контракта на золото на бирже CME выросла на 2,37% — до $2067,15 за тройскую унцию по данным на вечер 12 января. В предыдущий раз на этом уровне золото торговалось 5 января 2024 года.

Стоимость февральского контракта на золото на бирже CME выросла на 2,37% — до $2067,15 за тройскую унцию по данным на 17:35 мск.
Фото:depositphotos

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Причина роста золота

Цены на золото выросли из-за опасений рынка по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет CNBC.

Возросшие геополитические риски побудили инвесторов использовать традиционные инструменты, спрос на драгоценный металл увеличился.

Как отмечает издание, рост цен на золото происходит несмотря на более сильную инфляцию в США, чем ожидалось, данные по которой были опубликованы в четверг, 11 января.

«Золото дорожает на фоне продолжающегося геополитического конфликта на Ближнем Востоке… Несмотря на более сильный, чем ожидалось, индекс потребительских цен, стоимость золота сегодня восстановилась, выросла и, вероятно, будет расти дальше», — цитирует CNBC руководителя исследовательского отдела компании Nirmal Bang Commodities в Мумбаи Кунала Шаха.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения группировки на корабли в Красном море.

Хуситы провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море из соображений безопасности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
14 января 2024, 10:55
#
Розпалять Третю Світову чи ні?
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