За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 369160 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 января: 700 российских оккупантов, 5 танков и 12 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 369160 (+700) человек,
- танков — 6065 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 11269 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 8728 (+18) ед,
- РСЗО — 957 (+0) ед,
- средства ПВО — 646 (+4) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6848 (+12),
- крылатые ракеты — 1806 (+0),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11632 (+20) ед,
- специальная техника — 1345 (+6)
Источник: Минфин
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