Активы обанкротившегося Златобанка выставили на продажу с дисконтом 85%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц снизил цену на выставленные на продажу активы Златобанка до 1,59 млн грн. Торги в формате гибридного голландского аукциона запланированы на 22 января, говорится на сайте Прозорро.Продажи.

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Входящий в лот

В лот входят активы, частично находящиеся в залоге Национального банка Украины. Среди них — 21,05% в уставном капитале ООО «Торгово-логистический комплекс Арктика», а также дебиторская задолженность и права требования и имущественные права по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами.

Все активы связаны между собой. Они имеют общее обеспечение, совместных учредителей и адреса заемщиков.

Общая задолженность по выставленным на продажу активам превышает 16 млрд грн.

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Обеспечением по кредитам выступают объекты недвижимости (в частности, в Киеве, Харькове, Киевской и Днепропетровской областях), транспорт (два самолета Боинг 737−500 1993 года выпуска с двумя двигателями типа CFM56−3С-1), оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.

Напомним

Включенные в состав лота активы ранее уже не раз выставлялись на индивидуальные торги, а также торговались в составе пула, но не нашли покупателей.