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13 января 2024, 10:54 Читати українською

На поддержку бизнеса правительство в этом году выделит более 40 миллиардов гривен — Шмыгаль

Кабинет министров на поддержку бизнеса в 2024 году выделит более 40 млрд грн. На доступные ссуды для малого и среднего бизнеса предусмотрено 18 млрд грн. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства.

Кабинет министров на поддержку бизнеса в 2024 году выделит более 40 млрд грн.
Фото: kmu.gov.ua

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Поддержка бизнеса

«Очевидно, что для эффективной системы социальных выплат необходима эффективная экономика. Поэтому мы продолжим стимулировать экономику через программы поддержки бизнеса. В общей сложности на эти стимулы направим более 40 млрд грн. Продолжаем и усовершенствуем одну из самых успешных государственных программ льготного кредитования „5−7−9“. В целом выделяем на доступные кредиты для малого и среднего бизнеса 18 млрд грн», — отметил Шмыгаль.

По его словам, более 11 тысяч украинцев уже получили от государства безвозвратные гранты, чтобы положить начало и расширить свой бизнес. Это программа «єРобота», благодаря которой уже создано более 35 тысяч новых рабочих мест. На следующий год правительство планирует выдать еще большее количество грантов.

«В планах на этот год выдать около 15 тысяч грантов. В частности, мы хотим помочь создать более 1000 новых ветеранских бизнесов. Будем поддерживать аграриев, строительную отрасль, создание и расширение перерабатывающих предприятий», — сообщил премьер.

Кроме того, правительство планирует выделить 3 миллиарда гривен на государственную поддержку крупных инвестиционных проектов в Украине. В частности, впервые в бюджете были заложены средства на расширение сети индустриальных парков. Речь идет о 1 млрд гривен, которые позволят дать толчок развитию этих промышленных площадок.

«Правительство примет решение о создании еще одного индустриального парка в Закарпатье. Речь о долгосрочных инвестициях на сумму более 5 млрд грн и создании около 2 тысяч новых рабочих мест», — отметил премьер.

Источник: Минфин
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