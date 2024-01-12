Из россии ушел еще один швейцарский банк

Швейцарский банк Banque Cramer & Cie SA закрывает свое представительство и уходит из россии. Центробанк страны уже исключил Cramer из реестра представительств иностранных банков, имеющих аккредитацию россии, пишет российская редакция Forbes.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Представительство этого банка появилось в россии в 2018 году. Оно обслуживало как россиян, так и клиентов из постсоветского пространства. В 2020 году банк продлил аккредитацию своего представительства в россии, ее срок должен был истечь в феврале 2024 года.

За 2022 год количество представительств иностранных банков в россии уменьшилось на четверть. Так, в декабре 2022 года закрыл свое представительство в россии немецкий KfW IPEX-Bank, а в ноябре того же года перестали действовать аккредитации у немецкого Helaba и французского Crédit Industriel et Commercial. Тогда же последнее консульство закрыл и кипрский Hellenic Bank.

В июле 2023 года другой швейцарский банк, Julius Baer, начал отправлять своим клиентам, постоянно проживающим в россии сообщение о предстоящем закрытии счетов.

Перед этим Julius Baer сообщил клиентам из россии и беларуси о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear. Тогда банк послал сообщение, что инвестиционные счета клиентов будут изолированы от других активов.