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12 января 2024, 19:20 Читати українською

Из россии ушел еще один швейцарский банк

Швейцарский банк Banque Cramer & Cie SA закрывает свое представительство и уходит из россии. Центробанк страны уже исключил Cramer из реестра представительств иностранных банков, имеющих аккредитацию россии, пишет российская редакция Forbes.

Швейцарский банк Banque Cramer & Cie SA закрывает свое представительство и уходит из россии.

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Представительство этого банка появилось в россии в 2018 году. Оно обслуживало как россиян, так и клиентов из постсоветского пространства. В 2020 году банк продлил аккредитацию своего представительства в россии, ее срок должен был истечь в феврале 2024 года.

За 2022 год количество представительств иностранных банков в россии уменьшилось на четверть. Так, в декабре 2022 года закрыл свое представительство в россии немецкий KfW IPEX-Bank, а в ноябре того же года перестали действовать аккредитации у немецкого Helaba и французского Crédit Industriel et Commercial. Тогда же последнее консульство закрыл и кипрский Hellenic Bank.

В июле 2023 года другой швейцарский банк, Julius Baer, начал отправлять своим клиентам, постоянно проживающим в россии сообщение о предстоящем закрытии счетов.

Перед этим Julius Baer сообщил клиентам из россии и беларуси о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear. Тогда банк послал сообщение, что инвестиционные счета клиентов будут изолированы от других активов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
12 января 2024, 21:43
#
Далі буде
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0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
12 января 2024, 22:25
#
Хороший был банк.Я там Абрамовичу счета открывал.
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