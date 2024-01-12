Курс валют на вечер 12 января: доллар и евро выросли на межбанке в покупке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и упал на 3 копейки в продаже. Евро выросло на 10 копеек в покупке и упало на 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 3 января Закрытие 3 января Изменения доллар 37,81/37,95 37,86/37,92 5 /3 евро 41,46/41,61 41,56/41,62 10 /1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−38,95 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 42,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,80−38,90, евро — 42,55−42,70 грн.

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