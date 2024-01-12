К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и упал на 3 копейки в продаже. Евро выросло на 10 копеек в покупке и упало на 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 12 января: доллар и евро выросли на межбанке в покупке
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Открытие 3 января
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Закрытие 3 января
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Изменения
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37,81/37,95
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37,86/37,92
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5 /3
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41,46/41,61
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41,56/41,62
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10 /1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−38,95 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 42,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,80−38,90, евро — 42,55−42,70 грн.
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Источник: Минфин
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