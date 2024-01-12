Цены на бензин и дизтопливо на АЗС продолжают снижаться

За неделю, с 5 по 12 января, средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 19 коп./л и составляет 51,22 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 12 коп./л — до 54, 42 грн/л, а дизельное топливо — на 19 коп./л, до 51,22 грн/л. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95», сообщает еnkorr.

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На станциях «Укрнафты» бензины подешевели на 50 коп./л: А-95 — до 48,90 грн/л, А-95+ — до 50,90 грн/л, ДТ — до 49,40 грн/л. Также на 50 коп./л снизили цены ZOG, Green Wave и «Фактор».

На 1 грн/л подешевело горючее в сети Prime. На станциях «Привата» подешевели стандартная «пятерка» и дизтопливо в среднем на 35 коп./л.

Такие сети как Shell, U.GO, Chipo, VostokGaz, «Авантаж 7», «Маркет» и другие снизили цену на топливо на 10−90 коп./л.

Изменение розничных цен на АЗС с 5 по 12 января, грн/л: