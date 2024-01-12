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12 января 2024, 14:20 Читати українською

В НБУ увидели потенциал для удешевления кредитов

После снижения в декабре учетной ставки до 15% кредиты в Украине, вероятно, могут подешеветь. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина.

После снижения в декабре учетной ставки до 15% кредиты в Украине, вероятно, могут подешеветь.
Фото: НБУ

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Николайчук пояснил, что в ситуации с кредитами ставки зависят преимущественно от критерия рискованности заемщиков, в то же время в корпоративном секторе ситуация с кредитоспособностью заемщиков улучшается, судя по динамике неработающих кредитов и эффективности госпрограмм кредитования.

Замглавы Нацбанка выразил надежду, что снижение кредитных ставок произойдет благодаря уменьшению премии за риск.

«Национальный банк вместе с партнерами разрабатывает стратегию развития кредитования, значительная часть мер которой должна быть нацелена на то, чтобы эту премию за риск в кредитных ставках, особенно для корпоративного сектора, существенно снизить. Это наша приоритетная среднесрочная задача», — добавил Николайчук.

В то же время он отметил, что в отношении депозитов ситуация несколько иная.

«Мы не ожидаем существенного снижения ставок по депозитам, особенно по срочным депозитам в гривне, учитывая как раз те стимулы, которые мы предоставляем банкам с помощью нашего вспомогательного инструмента — трехмесячных депозитных сертификатов», — сказал он.

Говоря о вероятности изменения учетной ставки в 2024 году, он отметил, что октябрьский прогноз, согласно которому учетная ставка будет оставаться на уровне 15% в течение всего года, является релевантным.

Замглавы Нацбанка напомнил, что учетная ставка будет зависеть от ситуации в финансовой сфере, уровня инфляции, состояния валютного рынка, международных резервов и международной помощи.

«В ходе дискуссии на КМП (в декабре 2023 года) большинство его членов видели высшую вероятность того, что эти факторы в следующем году будут благоприятны для того, чтобы позволить НБУ снизить учетную ставку на 1−2 процентных пункта», — заявил Николайчук.

Он также заверил, что в новом прогнозном цикле, который закончится обнародованием обновленного макроэкономического прогноза 25 января, будут учтены новые предположения, и регулятор представит новые оценки, в частности, по учетной ставке.

«Остается ли в этом прогнозе ставка на уровне 15% на весь 2024 год, или она будет другой, пока я не могу вам сказать», — добавил замглавы НБУ.

Источник: Минфин
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