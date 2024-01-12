Курс валют на 12 января: доллар на наличном рынке подешевел на 20 копеек

В пятницу, 12 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 7 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−39,00 грн. Евро покупают за 42,05 грн, а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,80−39,00, евро — 42,55−42,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,81−37,95 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,46−41,61 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.