За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 840 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 368460 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 января: 840 российских оккупантов, 10 танков и 1 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 368460 (+840) человек,
- танков — 6060 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11254 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 8710 (+11) ед,
- РСЗО — 957 (+0) ед,
- средства ПВО — 642 (+1) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6836 (+1),
- крылатые ракеты — 1806 (+0),
- корабли/катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11612 (+16) ед,
- специальная техника — 1339 (+2).
Источник: Минфин
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