Национальный банк Украины установил на 12 января 2024 года официальный курс гривны на уровне 37,9982 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 19 копеек.
Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 19 копеек
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 12 января установил официальный курс евро на уровне 41,74 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии