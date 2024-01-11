К закрытию межбанка курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже. Евро упало на 24 копейки в покупке и на 31 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 11 января: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз
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Открытие 11 января
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Закрытие 11 января
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Изменения
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37,94/38,14
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37,81/37,95
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13/19
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41,66/41,87
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41,42/41,56
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24/31
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−39,10 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,90 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,87−39,05, евро — 42,60−42,80 грн.
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Источник: Минфин
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