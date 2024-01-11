Курс валют на вечер 11 января: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже. Евро упало на 24 копейки в покупке и на 31 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 11 января Закрытие 11 января Изменения доллар 37,94/38,14 37,81/37,95 13/19 евро 41,66/41,87 41,42/41,56 24/31

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−39,10 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,87−39,05, евро — 42,60−42,80 грн.

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