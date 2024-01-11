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11 января 2024, 18:54 Читати українською

Кабмин разрешил приостановить платежи по ипотеке. Кого это касается

Кабинет Министров Украины разрешил заемщикам приостановить платежи по ипотеке. Однако это возможно, если имущество разрушено или повреждено в результате вооруженной агрессии рф, а также расположено в зоне активных боевых действий или на временно оккупированной территории. Об этом сообщает омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Кабинет Министров Украины разрешил заемщикам приостановить платежи по ипотеке.
Фото: t.me/dsns_telegram

Правительство внесло соответствующие изменения в постановление от 19 апреля 2022 г. № 473. Заемщик может приостановить выплату основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей по договору о потребительском кредите.

Как получить разрешение не платить ипотеку

Для этого заемщик должен обратиться в банк. Подтвердить такой факт теперь можно актом и отчетом о техническом обследовании.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство экономики планирует разрешить использовать ваучер на «єВідновлення» как предоплату ипотеки по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя».

Источник: Минфин
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