Ресторан «Щекавица» в Киеве продали за 16 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал культовый ресторан-музей «Щекавица» на киевском Подоле. Победитель последнего аукциона — ООО «Укрскладсервис» — перечислил всю сумму за лот. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Отмечается, что соответствующий договор купли-продажи заключен. Вырученные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов Банка Сечь, ликвидируемого Фондом гарантирования.

«Последний, успешный, аукцион по продаже „Щекавицы“ прошел 27 декабря 2023 года. Это была 18 попытка реализовать активы. Предыдущие торги, напомним, тоже завершились успешно, однако тогда победитель не рассчитался за лот. Результаты продажи были отменены, а аукцион признан несостоявшимся. В результате с участника аукциона был взыскан гарантийный взнос, а активы перевыставлены на новый круг торгов», — говорится в сообщении.

Цена продажи по итогам последнего аукциона почти на 500 тысяч гривен превысила предыдущую победную ставку.

В аукционе 27 декабря, который проходил по английской модели, участие приняли двое участников. При том, что стартовая цена лота составляла 15,2 млн грн, победной стала ставка более чем в 16 млн грн.

Напомним

Впервые актив был выставлен на продажу 1 марта 2023 года. Одним лотом продавались:

здание ресторана «Щекавица» на киевском Подоле;

почти 3,5 тысяч основных средств;

торговая марка (знаки для товаров и услуг) Schekavica.

Ресторан «Щекавица», общей площадью почти 885 кв.м, имеет более 10 залов, стилизованных в атмосфере украинского села. К сожалению, за время, пока ресторан не работал, колорит был утрачен. Но место расположения здания делают его привлекательным вариантом для инвестора, заинтересованного вести ресторанный бизнес.

Среди основных средств, выставленных на торги в составе лота, в частности: