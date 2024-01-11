Brexit уже стоил Британии более 160 миллиардов евро — мэр Лондона

Выход Великобритании из Евросоюза уже привел к сокращению размера ее экономики на 6%, что составляет 140 млрд. фунтов стерлингов (более 162 млрд евро). Об этом заявил Мэр Лондона Садик Хан, сообщает Европейская правда со ссылкой на Financial Times.

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Глава столицы Соединенного Королевства представил исследование, согласно которому экономика Великобритании стала на 162 млрд евро меньше, чем если бы страна осталась в ЕС.

Независимый анализ, проведенный Cambridge Econometrics по заказу мэрии, свидетельствует о том, что объем национальной экономики на 6% меньше, чем был бы, останься Лондон в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

Оценка консалтинговой компании основывается на экономическом моделировании, если бы страна не проголосовала за выход.

Также было подсчитано, что Соединенное Королевство имеет на 1,8 млн рабочих мест меньше (падение на 4,8%), чем оно должно было бы в противном случае.

«Сейчас очевидно, что Brexit не работает. Жесткий вариант Brexit, который мы получили, тянет нашу экономику вниз и повышает стоимость жизни», — сказал Хан в своем заявлении, опубликованном перед речью, которую он должен произнести позже в четверг.

В своем выступлении мэр Лондона поддержит более откровенные дебаты о недостатках выхода из ЕС и потенциальных преимуществах возвращения к единому рынку.

Его позиция неудобна для лидера лейбористов Кира Стармера, ранее выступавшего против Brexit, но теперь пообещавшего сделать так, чтобы выход из ЕС работал.

Стармер исключил присоединение к единому рынку или таможенному союзу в рамках ЕС, но настаивает на том, что Британия может заключить «намного лучшее» для себя соглашение, следуя стандартам ЕС в сферах охраны окружающей среды, труда и пищевых продуктов.

В исследовании утверждают, что экономический ущерб будет продолжен, если Британия останется за пределами единого рынка, а реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) к 2035 году будет примерно на 311 млрд фунтов (10,1%) ниже, чем она была бы в противном случае.