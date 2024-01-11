Johnson & Johnson вложит $2 миллиарда в приобретение Ambrx

Компания J&J в начале этой недели сообщила, что согласна приобрести фирму Ambrx Biopharma, занимающуюся разработкой лекарственных препаратов, за $2 миллиарда. За счет этого приобретения, как считают эксперты LBLV , американский гигант намерен получить доступ к новым средствам для борьбы с онкологией, заинтересовавших другие компании.

Johnson & Johnson готова выплатить по $28 за каждую ценную бумагу Ambrx, что примерно на 105% выше их стоимости, зафиксированной по итогам последних торгов. Эта фирма занимается разработкой инновационных методик лечения, относящихся к классу ADC. Их описывают как способ целенаправленной борьбы с раковыми клетками, почти не затрагивающий прочие ткани.

Перспективы приобретения Ambrx

Покупка позволит компании стать более весомым игроком в сфере производителей лекарств. Интерес к последней существенно вырос в течение нескольких минувших месяцев, так как в ней сильно увеличилось количество сделок.

Основное лекарство приобретаемой фирмы называется ARX517. Сейчас проходит ранний этап его исследования на людях, страдающих от рака простаты. J&J сообщила, что намерена использовать имеющийся у нее опыт в лечении этого заболевания для ускорения разработки нового препарата. Сегодня в числе товаров, продаваемых J&J, находится препарат Zytiga, предназначенный для борьбы именно с раком простаты.

Сейчас Johnson & Johnson концентрируется на повышении продаж в сферах производства медоборудования и фармацевтики, отмечают в lblv.com. Ранее она выделила в самостоятельную компанию свой потребительский сегмент. Компания ожидает, что в 2025-м у нее возникнут сложности с продажей Stelara в Соединенных Штатах.

Дмитрий Золотарев, финансовый аналитик LBLV.