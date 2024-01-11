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11 января 2024, 16:53 Читати українською

Выплаты переселенцам продлят на полгода, но не всем

Кабмин планирует продлить выплату пособия на проживание переселенцам, однако речь идет только об отдельных категориях внутренне перемещенных лиц. Об этом первая замминистра социальной политики Дарья Марчак рассказала в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

Кабмин планирует продлить выплату пособия на проживание переселенцам, однако речь идет только об отдельных категориях внутренне перемещенных лиц.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Главное изменение, которое мы сейчас готовим, это то, что есть группа внутри перемещенных лиц, которые получали помощь уже длительный период времени, и по действующему регулированию в конце января для них должны остановиться выплаты. Но мы сейчас финализуем постановление Кабмина, надеемся, что правительство в ближайшее время его утвердит, и это решение позволит продлить еще на полгода выплаты внутри перемещенным лицам», — сказала Марчак.

Читайте: Выплаты ВПЛ изменили: кому дадут деньги, а кого могут заставить вернуть полученное

Для кого продолжат выплаты

Выплаты будут продолжены только для отдельных категорий переселенцев: нетрудоспособных лиц, пенсионеров, детей и лиц с инвалидностью.

Источник: Минфин
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