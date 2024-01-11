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11 января 2024, 16:15 Читати українською

X Илона Маска прекратила поддержку NFT-аватаров для профилей

Социальная платформа X без огласки удалила возможность устанавливать NFT в качестве изображения профиля. Об этом пишет Forklog со ссылкой на TechCrunch.

Социальная платформа X без огласки удалила возможность устанавливать NFT в качестве изображения профиля.

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Опция появилась при прежнем руководстве Twitter в январе 2022 года. Компания позволила подписчикам премиум-сервиса Twitter Blue использовать выпущенные на Ethereum невзаимозаменяемые токены в качестве PFP.

Верифицированные таким образом аватары получали шестигранную форму, вместо обычной круглой.

Кликнув на изображение, можно было узнать информацию об использованном NFT, включая коллекцию, адрес контракта, TokenID и приложение, с помощью которого токен выпущен.

На момент написания данные NFT в профиле генерального партнера a16z Срирама Кришнана уже не отображаются. Фото имеет круглую форму.

Платформа удалила все описания функции со страницы поддержки X Premium (нынешнее название Twitter Blue).

«Прекращение поддержки NFT-изображений профиля — это шаг назад для индустрии. Снижение полезности — это всегда потеря. Опция NFT PFP не получила широкого распространения, но была MVP и никогда не получала того внимания, которого заслуживала: сообщества, подпись сообщений и функции, основанные на подтверждении права собственности», — прокомментировал сооснователь биржи Kraken Джесс Пауэлл.

Илон Маск и Twitter

Практически сразу после интеграции NFT-аватаров в Twitter Илон Маск подверг опцию критике. По его мнению, компания напрасно тратила инженерные ресурсы.

Еще в апреле 2022 года миллиардер стал крупнейшим акционером соцсети, купив 9,2% ценных бумаг компании за $2,89 млрд. Почти сразу он предложил приобрести ее полностью, чтобы создать «инклюзивную арену для свободы слова».

В криптосообществе с энтузиазмом восприняли его намерения. Например, в поддержку решения Маска высказались CEO Coinbase Брайан Армстронг и сооснователь Ethereum Виталик Бутерин.

В октябре 2022 года миллиардер закрыл сделку по приобретению платформы за $44 млрд.

В июле 2023 года Маск провел ребрендинг, изменив название Twitter на X и отказавшись от культовой синей птицы.

До покупки соцсети предприниматель назвал логичным интеграцию в нее цифровых платежей. Однако, несмотря на слухи и догадки, пока при Маске этого не произошло.

Только в январе 2023 года стало известно, что компания подала заявку на платежную лицензию. В декабре Маск подтвердил, что X ожидает одобрения регулятора и планирует запуск соответствующих сервисов не ранее середины 2024 года.

В подкасте с CEO ARK Invest Кэти Вуд предприниматель заявил, что «открыт для идеи использования биткоина на X». При этом он назвал первую криптовалюту не подходящей для платежей и, скорее, похожей на золото.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
11 января 2024, 17:36
#
Наркоманія — серйозне захворювання.
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