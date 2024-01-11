X Илона Маска прекратила поддержку NFT-аватаров для профилей

Социальная платформа X без огласки удалила возможность устанавливать NFT в качестве изображения профиля. Об этом пишет Forklog со ссылкой на TechCrunch.

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Опция появилась при прежнем руководстве Twitter в январе 2022 года. Компания позволила подписчикам премиум-сервиса Twitter Blue использовать выпущенные на Ethereum невзаимозаменяемые токены в качестве PFP.

Верифицированные таким образом аватары получали шестигранную форму, вместо обычной круглой.

Кликнув на изображение, можно было узнать информацию об использованном NFT, включая коллекцию, адрес контракта, TokenID и приложение, с помощью которого токен выпущен.

На момент написания данные NFT в профиле генерального партнера a16z Срирама Кришнана уже не отображаются. Фото имеет круглую форму.

Платформа удалила все описания функции со страницы поддержки X Premium (нынешнее название Twitter Blue).

«Прекращение поддержки NFT-изображений профиля — это шаг назад для индустрии. Снижение полезности — это всегда потеря. Опция NFT PFP не получила широкого распространения, но была MVP и никогда не получала того внимания, которого заслуживала: сообщества, подпись сообщений и функции, основанные на подтверждении права собственности», — прокомментировал сооснователь биржи Kraken Джесс Пауэлл.

Илон Маск и Twitter

Практически сразу после интеграции NFT-аватаров в Twitter Илон Маск подверг опцию критике. По его мнению, компания напрасно тратила инженерные ресурсы.

Еще в апреле 2022 года миллиардер стал крупнейшим акционером соцсети, купив 9,2% ценных бумаг компании за $2,89 млрд. Почти сразу он предложил приобрести ее полностью, чтобы создать «инклюзивную арену для свободы слова».

В криптосообществе с энтузиазмом восприняли его намерения. Например, в поддержку решения Маска высказались CEO Coinbase Брайан Армстронг и сооснователь Ethereum Виталик Бутерин.

В октябре 2022 года миллиардер закрыл сделку по приобретению платформы за $44 млрд.

В июле 2023 года Маск провел ребрендинг, изменив название Twitter на X и отказавшись от культовой синей птицы.

До покупки соцсети предприниматель назвал логичным интеграцию в нее цифровых платежей. Однако, несмотря на слухи и догадки, пока при Маске этого не произошло.

Только в январе 2023 года стало известно, что компания подала заявку на платежную лицензию. В декабре Маск подтвердил, что X ожидает одобрения регулятора и планирует запуск соответствующих сервисов не ранее середины 2024 года.

В подкасте с CEO ARK Invest Кэти Вуд предприниматель заявил, что «открыт для идеи использования биткоина на X». При этом он назвал первую криптовалюту не подходящей для платежей и, скорее, похожей на золото.