НБУ: Денежная масса в 2023 году увеличилась на 575,4 миллиарда гривен

Денежная масса в Украине (агрегат M3) в 2023 году увеличилась на 23% или на 575,4 миллиарда гривен — до 3,08 триллиона гривен. В том числе, в декабре прошлого года, денежная масса в Украине выросла сразу на 7,6%, а денежная база — на 5,7%, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные НБУ .

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При этом депозиты за прошлый год выросли на 28,6% или на 525,6 млрд грн — до 2,36 трлн. В частности, гривневые депозиты увеличились на 35,2% или на 424,4 млрд грн — до 1,63 трлн грн, а валютные — на 16,1% или на 101,1 млрд грн (в гривневом эквиваленте) — до 731,3 млрд грн.

НБУ указывает, что денежная база (средства в обращении) в 2023 году увеличилась на 23,3% или на 184,4 млрд грн — до 976,9 млрд грн.

Средства вне банков

При этом денежные средства в обращении вне банков (M0) за прошлый год увеличились всего на 7,5% или на 50,2 млрд грн — до 716,3 млрд грн.

В то же время, средства в банках в 2023 году выросли более чем вдвое или на 134,2 млрд грн — до 260,7 млрд грн, хотя объем наличных денег в кассах даже немного снизился — с 49 млрд грн до 48,1 млрд грн.

Обязательные резервы

Обязательные резервы, половину из которых Нацбанк разрешил формировать за счет бенчмарк-ОВГЗ, выросли в 4,8 раза — до 334,1 млрд грн. В то же время, банки за прошлый год также нарастили вложения в депозитные сертификаты на 35,9% или на 164,2 млрд грн — до рекордных 621,7 млрд грн.

Объем кредитов в прошлом году уменьшился на 0,8% или 7,7 млрд грн — до 982 млрд грн. При этом гривневые кредиты даже незначительно подросли — на 0,7% или 5 млрд грн — до 729 млрд грн, в то время как валютные снизились на 4,8%, или 12,7 млрд грн — до 253 млрд грн.

Напомним

Денежная масса в Украине (агрегат M3) в 2022 году увеличилась на 21% или на 435,2 млрд грн — до 2,51 трлн грн.