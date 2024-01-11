Законопроект о мобилизации вернут на доработку — Арахамия

Законопроект № 10378 по изменению правил мобилизации, военного учета и службы, который правительство внесло в Верховную Раду, не будут рассматривать сегодня. Его вернут обратно на доработку. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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«Состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировало… По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах», — написал Арахамия в Telegram.

На совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

Арахамия напомнил, что обсуждение документа проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией.

«Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию», — отметил Арахамия.

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Он добавил, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

«По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и рабочих группах», — резюмировал глава фракции «Слуга народа».

Напомним

Сегодня, 11 января, в Верховной Раде было запланировано голосование в первом чтении по законопроекту об изменении правил мобилизации, военного учета и службы.