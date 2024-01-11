Законопроект № 10378 по изменению правил мобилизации, военного учета и службы, который правительство внесло в Верховную Раду, не будут рассматривать сегодня. Его вернут обратно на доработку. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Законопроект о мобилизации вернут на доработку — Арахамия
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«Состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировало… По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах», — написал Арахамия в Telegram.
На совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.
Арахамия напомнил, что обсуждение документа проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией.
«Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию», — отметил Арахамия.
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Он добавил, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.
«По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и рабочих группах», — резюмировал глава фракции «Слуга народа».
Напомним
Сегодня, 11 января, в Верховной Раде было запланировано голосование в первом чтении по законопроекту об изменении правил мобилизации, военного учета и службы.
Комментарии - 13
Показательны еще писки Арахамия, что «это не мы! это все Залужный!» Ахах
Просто в текущем виде принятие закона о мобилизации это чистый политический суицид. С учетом того, что у Залужного уже рейтинг выше Зеленского и как Президента и как главы потенциальной партии в Раде, то застрелится «слуги» не захотели. Так как выборы сколько не откладывай, но Запад как бы за демократию. А это выборы.
С другой стороны, уже мало кто скрывает что потери убитыми и раненными составляют 20−30 тысяч человек в месяц. Недавно практически это же озвучил генерал Марлоу в статье «Die Ukrainer schicken uns Soldaten, die kaum Kenntnisse und Erfahrungen haben». Он отвечает за все лагеря подготовки ВСУ в ЕС и в Украине с западными инструкторами. Как он сказал, из 200 тысяч украинцев, которые прошли через его лагеря практически все уже все убиты, ранены, демобилизованы по разным причинам или повышены с должностей солдат и не могут больше использоваться как штурмовики.
При такой интенсивности позиционной войны Залужный на деле просит 20−30 тысяч в месяц совсем не чтобы отбить Мелитополь или Мариуполь, а это стоимость «стояния на Угре». Просто столько выкашивает чисто позиционная война в траншеях от артиллерии и дронов. Поэтому если не дать столько солдат, то численность ЗСУ даже в обороне начнет сокращаться.
И мобилизация плохо и без нее непонятно как
На деле нужно выбирать, либо вступать в фазу «тотальной войны» с России с по факту реальной всеобщей мобилизацией, либо заканчивать этот кровавый цирк дипломатией.
Нельзя воевать на полшишечки
В такой ситуации наши потери будут всегда выше кратно чем у россиян. Это и по опросам видно. У нас 70% украинцев в ближнем кругу имеют 2 убитых и 5−7 раненных. Для большинства россиян никакой войны нет. Я тут смотрел OSINT отчеты BBC о потерях россиян, там всего около 40 тысяч захоронений. На кладбищах Москвы или Питера вообще мало погибших на войне. Ее там тупо нет
https://www.bbc.com/russian/articles/c0kyzvlxz5no
россия предлагает полную капитуляцию Украины. Что предлагаете вы?