В 2023 году погашено 938 млн грн проблемной задолженности по кредитам рефинансирования банков

Национальный банк за 2023 год получил на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 938,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Больше всего средств поступило от реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам — 480,7 млн грн.

Кроме того, задолженность по предоставленным НБУ кредитам рефинансирования погашена за счет:

обращение взыскания на недвижимое и движимое имущество поручителя неплатежеспособного банка во внесудебном порядке путем его продажи — 298,6 млн грн;

реализации в пределах исполнительного производства или процедуры банкротства заложенного недвижимого имущества поручителей или приобретение в собственность Национального банка непроданного имущества — 93,1 млн грн;

других источников погашения задолженности — 65,9 млн грн.

«Начиная с 2015 года, Национальный банк в общей сложности вернул 19,2 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков. По состоянию на 1 января 2024 года ее остаток составляет 37,2 млрд грн.

Такой результат достигнут в результате тесного сотрудничества НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в сопровождении бывших собственников неплатежеспособных банков, в частности путем затягивания дел в судах", — отметил начальник Управления по проблемным активам НБУ Павел Поляруш.

Отмечается, что Нацбанк и дальше будет принимать меры для обеспечения погашения проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

На сегодняшний день для возврата задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, выводимых Фондом гарантирования вкладов физических лиц с рынка, в судах разных инстанций по искам НБУ еще продолжается рассмотрение: