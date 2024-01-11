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11 января 2024, 14:12 Читати українською

Украина рассчитывает получить от приватизации более 4 млрд грн — Гетманцев

Заложенный в бюджет-2024 показатель поступлений от приватизации — 4 млрд грн. Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

Заложенный в бюджет-2024 показатель поступлений от приватизации — 4 млрд грн.
Фото:delo.ua

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Сколько объектов выставлено на продажу

Всего на приватизацию выставлено 1470 объектов. 1453 из них — малая приватизация (начальная стоимость до 250 млн грн.).

В частности:

  • 1003 объекта отдельного имущества;
  • 275 единых имущественных комплексов;
  • 70 объектов незавершенного строительства;
  • 59 объектов социально-культурного назначения;
  • 46 пакетов акций.

Еще 17 объектов — большая приватизация (стоимость от 250 млн. грн.).

Напомним

Из-за войны приватизация в 2022 году остановилась, только в сентябре 2022 года Фонд госимущества Украины возобновил малую приватизацию.

В 2022 году победители приватизационных торгов перечислили в госбюджет 1,7 млрд. грн. Фонд госимущества успешно провел 193 аукциона.

В 2023 году был продан на аукционах 431 находившийся в государственной собственности объект, в бюджет от приватизации поступило 3,3 млрд грн от малой приватизации.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
11 января 2024, 16:10
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А скільки гетьманцев отримає з цих 4 млрд.
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