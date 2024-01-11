Заложенный в бюджет-2024 показатель поступлений от приватизации — 4 млрд грн. Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в телеграм-канале.
Украина рассчитывает получить от приватизации более 4 млрд грн — Гетманцев
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Сколько объектов выставлено на продажу
Всего на приватизацию выставлено 1470 объектов. 1453 из них — малая приватизация (начальная стоимость до 250 млн грн.).
В частности:
- 1003 объекта отдельного имущества;
- 275 единых имущественных комплексов;
- 70 объектов незавершенного строительства;
- 59 объектов социально-культурного назначения;
- 46 пакетов акций.
Еще 17 объектов — большая приватизация (стоимость от 250 млн. грн.).
Напомним
Из-за войны приватизация в 2022 году остановилась, только в сентябре 2022 года Фонд госимущества Украины возобновил малую приватизацию.
В 2022 году победители приватизационных торгов перечислили в госбюджет 1,7 млрд. грн. Фонд госимущества успешно провел 193 аукциона.
В 2023 году был продан на аукционах 431 находившийся в государственной собственности объект, в бюджет от приватизации поступило 3,3 млрд грн от малой приватизации.
Источник: Минфин
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