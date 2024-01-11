Курс валют на 11 января: доллар в банках подешевел на 10 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−39,15 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,04−39,15, евро — 42,70−42,86 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,94−38,14 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,66−41,87 грн/евро.

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