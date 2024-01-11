За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 367620 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 января: 830 российских оккупантов, 12 танков и 1 ракета
Потери врага
- личного состава — около 367620 (+830) человек,
- танков — 6050 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 11238 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 8699 (+15) ед,
- РСЗО — 957 (+1) ед,
- средства ПВО — 641 (+2) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6834 (+0),
- крылатые ракеты — 1806 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11596 (+21) ед,
- специальная техника — 1337 (+1).
Источник: Минфин
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