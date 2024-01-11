Доход «Укрпочты» в прошлом году вырос почти до 12 млрд грн после падения в 2022-м

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 января 2024, 10:44 Читати українською

Доход «Укрпочты» в прошлом году вырос почти до 12 млрд грн после падения в 2022-м

«Укрпочта» закончила 2023 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг на 11,9 млрд грн — это на 19% больше, чем в 2022 году (10 млрд). Об этом заявил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский, сообщает пресс-служба Минвосстановления.

«Укрпочта» закончила 2023 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг на 11,9 млрд грн — это на 19% больше, чем в 2022 году (10 млрд).

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В довоенном 2021 году доход компании составлял 11,1 млрд грн, в 2022-м — снизился до 10 млрд грн.

При этом после падения в первый год полномасштабной войны «Укрпочта» вернулась к росту — в 2023 году ее доход вырос до 11,9 млрд грн.

В 2024 году ожидается увеличение дохода до 14,1 млрд грн.

«В 2023 году мы переломили негативный тренд 2022 года и вышли на рост доходов предприятия», — добавил он.

При этом одним из основных направлений работы на 2024 г. гендиректор «Укрпочты» определил цифровизацию. Компания планирует охватить цифровыми услугами 100% украинских городов и сел, идет завершение разработки соответствующего программного обеспечения.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
sledopitgrom
sledopitgrom
11 января 2024, 12:31
#
Доход это прибыль + расходы ,что можно понять из данных в которых не предоставляется объём расходов ???Например ежемесячная зарплата директора Укрпочты составляет 1 миллион гривен и более.Для того ,чтобы оценить результат работы нужно предоставить не только доходы, но расходы
+
0
Nasams Here
Nasams Here
11 января 2024, 12:49
#
Цього дуже мало, як мінімум в разів 10.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами