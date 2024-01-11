Доход «Укрпочты» в прошлом году вырос почти до 12 млрд грн после падения в 2022-м

«Укрпочта» закончила 2023 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг на 11,9 млрд грн — это на 19% больше, чем в 2022 году (10 млрд). Об этом заявил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский, сообщает пресс-служба Минвосстановления.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В довоенном 2021 году доход компании составлял 11,1 млрд грн, в 2022-м — снизился до 10 млрд грн.

При этом после падения в первый год полномасштабной войны «Укрпочта» вернулась к росту — в 2023 году ее доход вырос до 11,9 млрд грн.

В 2024 году ожидается увеличение дохода до 14,1 млрд грн.

«В 2023 году мы переломили негативный тренд 2022 года и вышли на рост доходов предприятия», — добавил он.

При этом одним из основных направлений работы на 2024 г. гендиректор «Укрпочты» определил цифровизацию. Компания планирует охватить цифровыми услугами 100% украинских городов и сел, идет завершение разработки соответствующего программного обеспечения.