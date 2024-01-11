Рейтинг самых влиятельных паспортов мира: Украина потеряла две позиции

Украинский паспорт опустился с 30-го на 32-е место в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира. Об этом говорится в отчете The Henley Passport Index.

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Несмотря на достижение договоренности о безвизовом перемещении с Кенией, Мьянмой и Эфиопией, в общем рейтинге Украина потеряла две строчки из-за изменения позиций других стран в Индексе паспортов мира, публикуемого компанией Henley&Partners на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По подсчетам составителей рейтинга, паспорт Украины предоставляет безвизовый доступ в 148 стран мира.

В то же время первое место в нем впервые за 19 лет наблюдений заняли сразу шесть стран, граждане которых могут путешествовать без визы по 194 направлениям мира из 227: четыре страны Европейского союза — Германия, Италия, Испания и Франция, а также две азиатские страны — Сингапур и Япония.

Южная Корея, Финляндия и Швеция заняли второе место (193 безвизовых направления), Австрия,Дания, Ирландия и Нидерланды разделили третье место (192).

Великобритания опустилась на четвертую позицию (191), а в США занимают седьмое место (187). При этом десять лет назад обе страны возглавляли рейтинг.