За месяц рынок покинули 53 финансовых компании — НБУ

Количество участников небанковского финансового рынка в декабре уменьшилось с 1171 (по состоянию на 30 ноября) до 1120 (по состоянию на 31 декабря), количество банков осталось неизменным — 63. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Кто покинул рынок

Из реестров исключены 53 участника рынка небанковских финансовых услуг: две финансовые компании, один страховщик, три кредитных союза и две лизинговые компании — добровольно, в то же время другие 14 финансовых компаний, пять страховщиков, два ломбарда, одного лизингодателя и 23 страховых брокера — принудительно.

Также в реестр включена одна лизинговая компания и один страховой брокер.

В течение месяца семи финансовым компаниям, одному страховщику, трем кредитным союзам и четырем лизинговым компаниям аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а еще 29 финансовым компаниям, двум страховщикам, 19 ломбардам и двум лизинговым компаниям — принудительно (как мера воздействия).

Семь финансовым компаниям аннулирована часть из имеющихся лицензий по их инициативе, в то же время двум страховщикам возобновлены действия лицензий. Выдана лицензия одному страховщику со специальным статусом и одной лизинговой компании.

Участники рынка небанковских финансовых услуг

По состоянию на 31 декабря на небанковском рынке работали:

559 финансовых компаний (в ноябре было 575)

89 страховщиков non-life (было 95)

12 life-страховщиков (количество не изменилось)

один страховщик со специальным статусом

146 ломбардов (было 148)

133 кредитных союза (было 136)

76 лизинговых компаний (было 78)

33 страховых брокера (было 55)

71 коллекторская компания (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 19 банковских групп (было 23) и 20 небанковских групп (было 19).

На платежном рынке действует 21 платежная система, созданная резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют предоставители финансовых платежных услуг, среди которых 19 платежных учреждений (количество не изменилось), 11 финансовых учреждений, имеющих право оказывать платежные услуги (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 36 коммерческих агентов (было 35) и 35 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).