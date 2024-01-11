Литва одобрила военную помощь Украине на 200 млн евро

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Поддержка Украины

«Мы продолжаем поддерживать отважных украинцев в их борьбе всеми средствами: военными, экономическими, политическими. На Совете национальной обороны Литвы мы одобрили пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро. В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры M577», — сказал Науседа.

Он отметил, что Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности. Подписанные соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью Наусед назвал еще одним примером тесного военного сотрудничества двух государств.

Напомним

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте и глава Банка развития Совета Европы (БРРЭ) Карло Монтичелли подписали в понедельник в Вильнюсе соглашение, согласно которому Литва направляет в Украинский фонд солидарности БРРЭ для восстановления этой страны 1 млн евро.