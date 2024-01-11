Израиль продлил разрешение на пребывание для украинских беженцев

Власти Израиля продлили разрешение на пребывание граждан Украины на территории страны до конца 2024 года. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Израиле.

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Что известно

«Одобряем текущее решение правительства Израиля продлить разрешение на легальное пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года», — говорится в сообщении.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук прокомментировал: «Мы высоко ценим это решение. Наши народы вместе переживают тяжелейшие времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа».

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Предварительное распоряжение по этому поводу действовало до 31 января 2024 года.