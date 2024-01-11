Расходы на мобильные приложения в мире в 2023 году достигли рекордных $170 миллиардов

В 2023 году потребительские расходы на мобильные приложения выросли на 3% по сравнению с 2022 годом до рекордных $171 млрд в App Store, Google Play и других магазинах приложений для Android. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на ежегодный отчет «State of Mobile» поставщика аналитических данных data.ai.

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Отмечается, что растущая часть этих общих потребительских расходов приходится на программы, а не на мобильные игры, отчасти благодаря успеху TikTok. Однако количество загрузок приложений в прошлом году осталось на уровне 257 миллиардов, увеличившись всего на 1% по сравнению с 2022 годом.

В 2022 году неустанный рост экономики приложений остановился после ковидного спада, поскольку потребительские расходы нормализовались, а в условиях рецессии экономики все больше людей затягивали кошельки.

Подсчеты даже предполагали, что потребительские расходы могли замедлиться и в магазине приложений Apple App Store, но точных цифр получить не удалось, поскольку доля Apple от транзакций больше не составляет фиксированных 30% по всему миру. В прошлом году ситуация снова начала двигаться в положительном направлении.

Потребительские расходы на неигровые приложения в 2023 году выросли на 11% по сравнению с 2022 годом и достигли $64 млрд — TikTok стал лидером в этом направлении.

В прошлом году затраты на эту платформу для создания коротких видеороликов достигли нового рубежа более $10 млрд за весь период существования, став первым неигровым приложением, которое сделало это. В этом году data.ai прогнозирует, что потребительская монетизация в социальных приложениях вырастет на 150% до $1,3 млрд.

С другой стороны, в 2023 году более 1 500 приложений и игр генерировали более $10 млн ежегодно, тогда как 219 превысили $100 млн, а 13 — $1 млрд. Четыре новых приложения достигли $1 млрд в год, в том числе Royal Match, Google One, Max и Gardenscapes.

Роль ИИ

При этом развитие генеративного ИИ способствовало росту потребительских расходов в прошлом году. Рынок приложений genAI расширился в 7 раз, что привело к появлению новых возможностей для потребителей, таких как чат-боты и генераторы искусства ИИ.

С точки зрения потребительских расходов лучшие приложения включали ChatGPT, Ask AI и Open Chat. Data.ai отмечает, что популярность приложений с искусственным интеллектом была достаточно глобальной, кроме Китая, Японии, Саудовской Аравии и Турции.

Чтобы воспользоваться потребительским спросом, более 4000 приложений добавили слово «чат-бот» к своим описаниям, а более 3500 прибавили «gpt». Кроме того, в 2023 году было запущено 2500 приложений со словом «чат-бот» в описании — это почти вдвое больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Кроме приложений с искусственным интеллектом, в 2023 году хорошо себя зарекомендовали и другие приложения, внедряющие функции искусственного интеллекта.

По данным data.ai, количество загрузок 20 приложений, прибавивших такие функции, выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. У 13 из 20 (65%) также наблюдался положительный рост.