К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 коп. в покупке и на 1 коп. в продаже. Евро упало на 10 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 10 января: доллар и евро упали на межбанке в покупке
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Открытие 10 января
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Закрытие 10 января
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Изменения
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38,08/38,15
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37,94/38,14
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14/1
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41,61/41,69
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41,51/41,72
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10/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−38,25 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,95 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,05−39,20, евро — 42,65−42,85 грн.
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Источник: Минфин
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