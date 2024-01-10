Курс валют на вечер 10 января: доллар и евро упали на межбанке в покупке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 коп. в покупке и на 1 коп. в продаже. Евро упало на 10 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 10 января Закрытие 10 января Изменения доллар 38,08/38,15 37,94/38,14 14/1 евро 41,61/41,69 41,51/41,72 10/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−38,25 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,05−39,20, евро — 42,65−42,85 грн.

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