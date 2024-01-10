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10 января 2024, 15:40 Читати українською

ЕС изучает передачу Украине 15 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов — FT

«Большая семерка» (G7) обдумывает, как использовать около 260 млрд евро, принадлежащих российскому Центральному банку, в пользу Украины. В то же время европейские страны делают небольшие шаги по использованию доходов от активов в размере 15 млрд евро. Об этом пишет Financial Times, передает Forbes.

«Большая семерка» (G7) обдумывает, как использовать около 260 млрд евро, принадлежащих российскому Центральному банку, в пользу Украины.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В частности, чиновники работают над тем, как передать Киеву российские суверенные активы, обездвиженные западными санкциями, но страны ЕС опасаются неблагоприятных последствий и сосредоточены на прибыли, которую получают финансовые учреждения, обладая активами.

Сегодня, 10 января, представители государств-членов встречаются, чтобы обсудить недавнее предложение, предусматривающее привлечение для Украины 15 млрд из замороженных активов россии.

Такие страны как Германия, Франция и Бельгия, где хранится основная часть 210 млрд евро, замороженных в Европе, опасаются перехода от простого ограждения доходов финансовых учреждений к фактической конфискации.

«Послушаем экспертов на эту тему, в том смысле, что в какой-то момент существует обязательство возместить ущерб Украине, но, конечно, нужна правовая база», — заявил на этой неделе премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Бельгия только что приняла на себя обязанности председательства в Европейском совете сроком на шесть месяцев и возглавляет переговоры. Однако некоторые чиновники обеспокоены тем, что страна, в которой застрял 191 млрд евро, принадлежащий россии, может оказаться не лучшим посредником.

«Бельгия обещала продолжить работу, но чувствуется, что она не горит желанием это делать», — сказал один дипломат ЕС.

Читайте также: Германия заблокировала российские активы более чем на 4 миллиарда евро

Де Кроо предположил, что Бельгия не будет ветировать использование активов, если другие страны согласятся.

Ранее Европейский центральный банк предупредил, что доступ к доходам Euroclear, центральному депозитарию ценных бумаг, владеющему активами в Бельгии, может дестабилизировать финансовую систему, а захват самих активов был бы еще более рискованным.

По данным минфина рф, из-за западных санкций россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд с примерно $640 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
TAN72
TAN72
10 января 2024, 15:57
#
Прямо спешат и падают🤔
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 января 2024, 16:08
#
Очередной …«плевок надежды»!!!
+
+11
penetrator1963
penetrator1963
10 января 2024, 16:12
#
Друзья, который кричат в обсуждениях о скорой передаче Украине замороженных орковских активов. наши «партнёры» раздумывают даже о передаче % от этих активов. сами подумайте, зачем активы кому-то передавать, если их можно выгодно вложить и получить доход? и эти 15 ярдов евро за почти 2 года тому доказательство. когда поют бабки, музыка замолкает.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
10 января 2024, 18:21
#
Це не гроші, здебільшого, вони вже вкладені в облігації.
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