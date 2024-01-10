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10 января 2024, 15:55 Читати українською

Что будет со ставками по ОВГЗ: в ICU дали прогноз на первую половину 2024 года

В ближайшие месяцы не произойдет заметного снижения ставок по ОВГЗ, потому что этот тренд уже отыграл во втором полугодии 2023 года в ответ на постепенное снижение учетной ставки НБУ. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

В ближайшие месяцы не произойдет заметного снижения ставок по ОВГЗ, потому что этот тренд уже отыграл во втором полугодии 2023 года в ответ на постепенное снижение учетной ставки НБУ.
Фото:depositphotos

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Поэтому аналитик ожидает, что до конца 2024-го ставки по ОВГЗ будут составлять:

  • около 15.5% — для коротких выпусков до 12 месяцев
  • 17−17.5% — для более длинных бумаг.

Для сравнения: в начале 2023 года ставки по длинным ОВГЗ находились на уровне 19−21%.

В ICU считают, что в январе-феврале может быть небольшая коррекция ставок в ответ на снижение учетной ставки НБУ в декабре, но в дальнейшем падение доходности ОВГЗ приостановится до второй половины 2024 года.

В прошлом году из-за резкого замедления инфляции в 2023 НБУ постепенно снижал учетную ставку, дойдя с 25% до 15%. Так что Ваврищук говорит, что в ближайшее время у регулятора уже мало возможностей для дальнейшего снижения ставки.

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«НБУ будет оставаться консервативным в своих решениях и не будет делать новых шагов по крайней мере до второй половины 2024-го. Высокий уровень учетной ставки должен поддержать высокие коммерческие ставки по гривневым инструментам, чтобы создать для домохозяйств и бизнеса достаточно стимулов удерживать собственные сбережения в гривне. Это важно предпосылка для медленной контролируемой девальвации гривны, которую, по нашему мнению, будет осуществлять НБУ в этом году», — объясняет эксперт.

По оценкам ICU НБУ может символически снизить ставку на 100−200 б.п. только во второй половине 2024 года, если инфляция и ситуация на валютном рынке будут оставаться под контролем.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», 9 января Министерство финансов Украины успешно разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти 16,8 млрд гривен в эквиваленте.

Источник: Минфин
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