Почти 3,1 миллиарда возмещения получили вкладчики за прошлый год — ФГВФЛ

Почти 3,1 млрд грн выплатил Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидируемым вкладчикам банков за 12 месяцев 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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За декабрь вкладчики этих банков получили 34 млн. грн. гарантированного возмещения.

«За прошлый год мы начали процедуру ликвидации по четырем банкам. По большинству из них вкладчикам уже возмещено более 90% средств. Относительно, А О «Укрстройинвестбанк», решение о ликвидации которого было принято последним, 4 месяца назад, его вкладчикам возместили более 92% средств.

Возмещение получили все обратившиеся за выплатами по состоянию на начало января. Однако вкладчики и дальше могут обращаться в Фонд за возмещением, ведь гарантированные выплаты продолжаются в течение всего периода ликвидации банка", — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Наталья Рудуха.

В Фонде напомнили, что на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

Как получить выплаты

Теперь выплаты можно получить тремя способами:

через приложение «Действие» в смартфоне,

дистанционно через банк-агент,

непосредственно в отделении банка-агента.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,6 млрд грн.

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. По состоянию на 1 января он накопил около 28,57 млрд грн.