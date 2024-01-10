Цены на АЗС: стоимость автогаза снижается

С 9 по 10 января средняя розничная цена на автогаз снизилась на 16 копеек, до 28,82 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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Как изменились цены

На автозаправочных станциях Neftek и VostokGaz литр этого вида горючего подешевел на 1 грн — до 28,49 грн/л и 27,99 грн/л соответственно.

На станциях U.GO цена на газ снизилась на 28 копеек — до 29,03 грн/л. Сеть Shell за сутки сбросила на этот вид горючего 45 копеек — до 28,7 грн/л.

В таких сетях как Amic, «Кворум», Rodnik, «Авиас», «Катрал» и другие автогазы подешевели на 11−60 копеек.

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