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10 января 2024, 14:30 Читати українською

OnePrice откроет в Украине первый продуктовый магазин в формате «жесткого дискаунтера»

https://forbes.ua/news/merezha-oneprice-vidkrie-v-ukraini-pershiy-produktoviy-magazin-u-formati-zhorstkogo-diskauntera-10012024−18415" oneprice="" online="" style="background-color: lightskyblue;" target="_blank">сообщил Forbes владелец OnePrice Леван Паикидзе. Также ритейлер открыл 16 магазин в Грузии, в планах — еще 50 на этот год.

Первый продуктовый дискаунтер сети OnePrice начнет работу в Виннице 11 сентября, сообщил Forbes владелец OnePrice Леван Паикидзе.

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Что известно

Открытие первого OnePrice Club в формате hard-discounter состоится в Виннице по ул. Хмельницкое шоссе 145 Б.

«Основной ассортимент магазина — продукты питания и товары повседневного потребления высокого качества по самым низким ценам», — отметил владелец OnePrice Леван Паикидзе. По его словам, эта ниша в Украине только развивается.

Сеть OnePrice насчитывает 77 магазинов в Украине в формате dollar store. Также компания открыла свой 16 магазин в Грузии.

«Первый мы запустили меньше года назад — 13 января 2023 года, и за этот год с нуля выстроили компанию, которая влюбила в себя грузинского потребителя», — говорит Паикидзе.

Международное масштабирование OnePrice начало именно с Грузии из-за отсутствия большого количества конкурентных игроков, отметил владелец OnePrice. 70% товаров — это собственный импорт, доля которого постоянно растет, в то же время остальные 30% — местные поставщики, а также поставщики из Украины.

Грузинские магазины OnePrice работают в Тбилиси, Кутаисе, Горе, Руставе. «На этот год запланировано открытие 50 магазинов на территории Грузии», — отметил Паикидзе.

Источник: Минфин
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