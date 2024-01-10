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10 января 2024, 12:51 Читати українською

Регуляторы заподозрили OpenAI в слиянии с Microsoft

Финансовая поддержка корпорацией Microsoft компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI может подпадать под действие правил ЕС по слиянию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление антимонопольных регуляторов ЕС.

Финансовая поддержка корпорацией Microsoft компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI может подпадать под действие правил ЕС по слиянию.

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Регуляторы ЕС подчеркнули аналогичное предупреждение британских коллег в декабре.

Американский техногигант Microsoft, который в прошлом году обязался инвестировать в OpenAI более 10 миллиардов долларов без права голоса в совете директоров, заявил, что не владеет ни одной долей OpenAI.

Европейская комиссия ранее заявляла, что пристально смотрит за развитием событий.

«Европейская комиссия проверяет, могут ли инвестиции Microsoft в OpenAI быть пересмотрены в соответствии с Регламентом Е С о слиянии», — говорится в заявлении исполнительного органа ЕС, выступающего в качестве защитника конкуренции в ЕС.

В заявлении отмечается, что некоторые соглашения, заключенные между крупными игроками цифрового рынка и разработчиками и поставщиками ИИ, исследуются по поводу их влияния на динамику рынка.

Источник: Минфин
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