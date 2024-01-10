Upbit получила лицензию в Сингапуре, в Индии из App Store удалили приложения криптобирж: что нового на рынке

Криптобиржа Upbit получила лицензию в Сингапуре

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit получила лицензию крупного платежного учреждения (MPI) для своего местного подразделения от денежного управления Сингапура (MAS).

Компания намерена расширить спектр своих услуг в стране после получения лицензии MPI. Следует отметить, что такой же статус в регионе имеют криптокомпании Ripple, Blockchain.com, Paxos, Revolut и Coinbase.

«Эта важная веха знаменует собой стратегическое достижение для нашей организации, и мы стремимся продолжать предоставлять услуги в соответствии с нормативной базой, установленной MAS», — говорится в сообщении Upbit.

Главный операционный директор сингапурского подразделения Upbit Ракс Сонди сообщил Cointelegraph, что компания сосредоточится на «институционном сегменте и инфраструктурных проектах» на местном рынке.

В Индии из App Store удалили приложение Binance и семь других криптобирж

Компания Apple удалила приложения восьми криптовалютных бирж из своего онлайн-магазина в Индии. Об этом сообщает CoinDesk.

Ранее власти страны обвинили платформы в незаконной деятельности.

29 декабря 2023 г. представители Отдела финансовой разведки Индии (FIU) заявили, что девять криптовалютных бирж ведут нелегальную деятельность на территории государства.

Агентство потребовало от Министерства коммуникаций и информационных технологий Индии заблокировать онлайн-ресурсы этих компаний. Через некоторое время из магазина App Store исчезли приложения таких бирж:

Единственным исключением стала Bitstamp, чье приложение на момент написания статьи по-прежнему было доступно в App Store на территории Индии.

При этом в онлайн-магазине Google Play мобильные приложения упомянутых компаний остаются доступными для использования. Сайты криптовалютных бирж также работают в Индии и до сих пор не были заблокированы.

Tether пополнила резервы на 1 млрд. USDT в сети Tron

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — авторизовала к выпуску еще 1 млрд монет в сети Tron. В последний раз она пополняла резервы в декабре 2023 года. Тогда Tether также напечатала 1 млрд. USDT.

Капитализация стейблкоина Tether продолжает расти. Пока она превысила $94 млрд, в конце 2023 года этот показатель составил $91,66 млрд.

В CleanSpark заявили о планах приобрести 160 тысяч ASIC к концу 2024 года

Майнинговая компания CleanSpark заключила сделку на покупку 160 000 устройств Bitmain S21 до конца 2024 года.

Согласно пресс-релизу, в начале января компания приобрела 60 000 единиц Bitmain S21 по цене $16 за 1 TH на $193,2 млн. Поставки первых устройств ожидают с апреля по июнь 2024 года.

Кроме того, до конца текущего года биткоин-майнер сможет реализовать стратегический колл-опцион на покупку еще 100 000 ASIC по такой же цене. После установки и запуска 160 000 Bitmain S21 скорость хеширования достигнет 50 EH/s по сравнению с текущими 10 EH/s, считают в CleanSpark.

«Стратегическая сделка повышает нашу операционную эффективность и позволяет использовать все возможности. Мы готовы выйти на следующий бычий рынок, не беспокоясь о росте цен на оборудование, поскольку опцион на покупку действует как хеджирование этого риска», — заявил генеральный директор компании Закари Брэдфорд.