Курс валют на 10 января: доллар в обменниках прибавил пять копеек

В среду, 10 января, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Евро прибавило 5 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,50−39,29 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,15−39,27, евро — 42,70−42,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,08−38,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,61−41,69 грн/евро.

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