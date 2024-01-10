Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в один из моментов торгов повысился до 33 763,18 пункта, что является самым высоким показателем с 9 марта 1990 года. Об этом сообщает Kyodo News.
Индекс Токийской фондовой биржи подскочил до максимума с 1990 года
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Как изменился индекс
Утром во вторник, 9 января, индекс Nikkei Stock Average повысился на 385,76 пункта или на 1,16% и достиг 34-летнего максимума.
Финансовые рынки Японии были закрыты в понедельник из-за государственного праздника.
«Участники рынка почувствовали облегчение от роста фондового рынка в Соединенных Штатах в понедельник после данных о занятости, что привело к покупке в Японии ценных бумаг технологических компаний, что в свою очередь привело к росту сегодня», — сказал Кадзуо Камитани, стратег отдела инвестиционного контента компании Nomura Securities Co.
Доллар США ненадолго ослаб до 143 иены в Токио.
Источник: Минфин
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