Sony представила свой первый электромобиль Afeela (фото)

Компания Sony представила на выставке CES финальный прототип своего первого автомобиля Afeela, который поступит в производство с 2025 года. Силовую установку и шасси новинки разрабатывает Honda. Об этом сообщает Carcoops.

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Автомобиль получил обновленный дизайн, измененный передний и задний бамперы, новые фары и стойки, а также обновленный руль и центральную консоль по сравнению с предыдущим прототипом. Размеры авто увеличились, но кабина осталась практически без изменений.

Размеры модели

Длина — 4915 мм.

Ширина — 1900 мм.

Высота — 1460 мм.

Колесная база — 3000 мм.

Afeela работает на двухмоторной системе полного привода с суммарной мощностью 483 л. Автомобиль оснащен литий-ионной батареей емкостью 91 кВт-ч и имеет возможность быстрой зарядки 150 кВт.

Помимо презентации Afeela, Sony Honda Mobility объявила о разработке «разговорного персонального агента» и партнерстве с Polyphony Digital для добавления прототипа к игре Gran Turismo 7.

Внешне автомобиль получил обновленное оформление, особенно спереди, где были сменены бампер, фары и нос авто. Аналогичные обновления были сделаны и сзади — измененный багажник и задние фары. Внутри произошли незначительные обновления, среди них центральная консоль и двойное беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

«Разговорный персональный агент»

«Разговорный персональный агент», использующий технологию Microsoft Azure OpenAI, может обеспечить общение с людьми на естественном языке. Кроме того, компания сотрудничает с Epic Games и использует их технологии для создания дисплеев привлечения, которые обеспечивают разные игровые функции и улучшают безопасность.

Также отмечается, что данные датчиков могут использоваться для создания цифровой 3D-среды, где можно отобразить различные объекты на дороге, что улучшает безопасность водителей.