К закрытию межбанка курс доллара уменьшился на 12 копеек в покупке и на 11 в продаже. Евро упал на 17 копеек в покупке и на 16 в продаже.
Курс валют на вечер 9 января: на межбанке доллар и евро пошли вниз
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Открытие 9 января
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Закрытие 9 января
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Изменения
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38.20/38.26
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38,08/38,15
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12/11
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41.85/41.91
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41,68/41,75
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17/16
На наличном рынке котировки гривны по отношению к доллару составляют 38.50−39.30 грн. Евро покупают за 42,15 грн, а продают за 43,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39.15 — 39.28, евро — 42.75 — 42.95 грн.
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Источник: Минфин
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