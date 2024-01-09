Курс валют на вечер 9 января: на межбанке доллар и евро пошли вниз

К закрытию межбанка курс доллара уменьшился на 12 копеек в покупке и на 11 в продаже. Евро упал на 17 копеек в покупке и на 16 в продаже.

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Валюта Открытие 9 января Закрытие 9 января Изменения доллар 38.20/38.26 38,08/38,15 12/11 евро 41.85/41.91 41,68/41,75 17/16

На наличном рынке котировки гривны по отношению к доллару составляют 38.50−39.30 грн. Евро покупают за 42,15 грн, а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39.15 — 39.28, евро — 42.75 — 42.95 грн.

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