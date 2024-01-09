После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года экспорт ЕС в рф упал до 37% от довоенного уровня. Об этом свидетельствуют данные Мюнхенского института экономических исследований Ifo, сообщает Spiegel.

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Одной из причин все еще высокого объема экспорта в россию является то, что только 32% всех товаров из ЕС подпадают под санкции.

«Что касается предметов роскоши, то, например, экспорт шампанского в россию подпадает под санкции, но не просекко», — заявила заместитель руководителя Центра внешней торговли Ifo Феодора Тети.

Кроме того, многие попавшие под санкции товары из ЕС могут поставляться в россию опосредованно через третьи страны.

По данным Института Ifo, около трети санкционных товаров отсутствуют в россии по сравнению с довоенным периодом из-за экспортных ограничений ЕС и других западных стран.

Для россии Китай является важнейшей альтернативной страной происхождения попавших под санкции продуктов: 61% этих товаров происходят из Китая. В 2021 году эта доля составила всего 35%.

13% всех товаров, попавших под санкции Запада, поступают в россию из Турции — в 2021 году это было чуть меньше 3%.

Из Армении россия сейчас также получает небольшую долю — около 1% - всех санкционных товаров. За этот же период экспорт из ЕС в Армению удвоился.

«В случае с Китаем увеличение экспорта в рф можно по крайней мере частично объяснить ростом внутреннего производства. Однако в случае Турции и Армении внезапное и резкое увеличение экспорта в россию вызывает подозрения в уклонении от санкций», — сказала Тети.

Согласно последним данным Федерального статистического ведомства, немецкий экспорт в россию за год упал примерно на 38% до около 0,8 млрд евро в ноябре 2023 года. Соответственно, в ноябре россия заняла 16 место среди важнейших стран назначения для немецкого экспорта за пределами ЕС. В феврале 2022 года россия была на пятом месте.