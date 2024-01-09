Украинский лоукостер SkyUp увеличил количество рейсов почти на 40%

По результатам 2023 года украинская авиакомпания SkyUp осуществила 10 528 рейсов, что на 36% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил СЕО перевозчик Дмитрий Сероухов, передает Forbes.

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В прошлом году компании удалось перевезти своими самолетами почти на четверть больше пассажиров, чем в первый год полномасштабной войны — более 1,5 млн. человек.

«Это еще далеко не те показатели, которые были в 2021 году, но мы точно стали сильнее», — объяснил Сероухов. В 2021 году SkyUp перевез около 2,5 млн пассажиров на около 16 000 рейсах.

Он сообщил, что в 2023 году компания приняла решение «развивать бизнес там, где это возможно», пока в Украине идет война. Для этого SkyUp продолжила обучать персонал, сохранять лицензии, поддерживать самолеты в летной годности, обеспечивать безопасность полетов и выходить на новые регионы оперирования.

По словам Сероухова, украинскому перевозчику удалось вывезти из Украины 11 своих самолетов и оказывать услуги другим компаниям.

«В 80−90% случаях это ACMI-перевозка и еще в 10−20% в зависимости от сезона — чартерные рейсы по заказу туроператоров», — пояснил СЕО SkyUp. Он считает, что в 2024 году сохранится такое же соотношение.