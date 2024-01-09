Война за Тайвань будет стоить около 10% мирового ВВП — Bloomberg

Война за Тайвань может стоить $10 трлн, что составляет около 10% мирового ВВП, и превышает удар от войны в Украине, пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg Economics.

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«Экономическая и военная мощь Китая, растущее чувство национальной идентичности Тайваня и нестабильные отношения между Пекином и Вашингтоном означают, что условия для кризиса существуют», — говорится в статье.

Агентство отмечает, что вторжение россии в Украину и дефицит полупроводников, когда мир снова открылся от карантина через COVID-19, дают небольшое представление о том, что поставлено на карту для мировой экономики. Последствия войны в Тайванском проливе были бы гораздо больше.

Тайвань производит большинство в мире передовых полупроводников, а также множество микросхем. Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, использующие микросхемы в качестве прямого сырья — почти $6 трлн.

Общая рыночная капитализация 20 самых крупных клиентов гиганта производства микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. составляет около $7,4 трлн. Также Тайваньский пролив является одним из самых оживленных судоходных путей в мире.

Два сценария

Bloomberg Economics смоделировало два сценария: китайское вторжение, втягивающее США в локальный конфликт, и блокада, отрезающая Тайвань от торговли с остальным миром.

Набор моделей используется для оценки влияния на ВВП, учитывая удар по снабжению полупроводников, перебои в судоходстве в регионе, торговые санкции и тарифы, а также влияние на финансовые рынки.

В случае войны экономика Тайваня будет уничтожена. Основываясь на сравнимых последних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает 40% удара по ВВП. Население и промышленная база, сосредоточенная на побережье, добавят человеческие и экономические затраты.

Если отношения с основными торговыми партнерами будут отключены и не будет доступа к передовым полупроводникам, ВВП Китая испытывает удар на 16,7%.

Для США, которые находятся дальше центра событий, но все еще с большим количеством поставленных на карту — например, из-за зависимости Apple от азиатской цепи поставки электроники — ВВП упадет на 6,7%.

Для мира в целом ВВП упадет на 10,2%, при этом больше всего пострадает экономика Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.

Ключевое предположение в этом сценарии состоит в том, что США удастся привлечь союзников к согласованным и строгим экономическим санкциям против Китая.

Воздействие на ВВП в первый год войны

Для Тайваня, небольшой открытой экономики, процветавшей благодаря торговле, ВВП в первый год войны снизится на 12,2%. Для Китая, США и мира в целом ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

Причина меньшего влияния по сравнению со сценарием войны состоит в том, что, хотя мировая экономика все еще теряет доступ ко всем чипам Тайваня, другие потрясения, в том числе тарифы между США и их союзниками и Китаем, сбои в азиатском судоходстве и падения на финансовых рынках уменьшены.