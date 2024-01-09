Криптотенденции 2024, на которые следует обратить внимание

2023 ознаменовал собой важный поворот в мире криптовалют, пробудив новый интерес и открывая перед инвесторами и криптоэнтузиастами ряд свежих перспектив. Хотя говорить о полном восстановлении бычьего цикла еще рано, существующая динамика вызывает осторожный оптимизм и указывает на изменения, происходящие на рынке. Об этом говорится в материале Binance Research.

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Подробное рассмотрение основных трендов криптовалютного рынка сосредоточит внимание не только на изменениях в ценах или рыночных индикаторах, но и на развитии технологий, изменениях в регулятивных положениях, инвестиционных стратегиях и предпочтениях потребителей в сфере криптовалют.

Биткоин

2023 год оказался очень насыщенным для биткоина в инвестиционном секторе криптовалют. Появление протокола Ordinals, открывшего путь для новых разработок, как «Bitcoin NFT», быстро завоевало популярность.

В то же время в традиционном финансовом секторе растет оптимизм относительно, как кажется, неизбежного одобрения спотовых биткоин-ETF в США, что привлекает более консервативных институциональных инвесторов к криптовалютной экосистеме.

Биткоин опередил большинство ключевых активов, как традиционных, так и криптовалютных. По состоянию на 5 декабря 2023 г. рыночная капитализация BTC выросла на 162%.

Одобрение спотовых BTC ETF в США

Идея регулируемых спотовых биткоин-ETF в США давно витала в воздухе, но 2023 год принес заметный прогресс в этом направлении. В августе американские суды поддержали Grayscale в их споре с SEC о превращении Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в спотный BTC ETF. Это решение способствовало подаче заявок на создание собственных спотовых BTC ETF от других игроков, включая BlackRock, Fidelity и Invesco.

В общей сложности SEC рассматривает 13 спотовых заявок на BTC ETF, с самым ранним сроком в январе 2024 года и самым поздним — в августе.

Халвинг Биткоина

Мотивация майнеров биткоинов в основном основывается на вознаграждении за блок, составляющий значительную часть их дохода и комиссиях за транзакции. Вознаграждение выплачивается за каждый новый блок (примерно каждые 10 минут) и уменьшается вдвое каждые 210 000 блоков, что происходит примерно каждые четыре года.

Учитывая фиксированное максимальное количество BTC (21,000,000 единиц), халвинг создает дополнительный дефицит, способствуя повышению его цены и подкрепляя его репутацию как «цифрового золота» или надежного актива. Сейчас вознаграждение за блок составляет 6,25 BTC, но ожидается, что после следующего халвинга в апреле 2024 года оно снизится до 3,125 BTC за блок.

Ordinals и «Надписи»

Одним из важнейших событий в мире Bitcoin в 2023 году стало появление ordinals и надписей. Протокол Ordinals запустился в начале года и занимается отслеживанием отдельных сатоши (sats), являющихся наименьшей единицей биткоина, и каждый BTC содержит 100,000,000 из них.

Протокол Ordinals позволил каждому сатоши быть отмеченным уникальным идентификатором, после чего они могут быть «написаны» с любым содержимым, таким как текст, изображением, видео и т. п. , создавая «надписи», которые часто называют «Bitcoin NFT.»

Ordinals и надписи также привели к появлению токенов BRC-20 в марте 2023, впервые позволив развертывание, создание и передачу взаимозаменяемых токенов на Bitcoin. В отличие от надписей, которые являются уникальными и невзаимозаменяемыми приложениями протокола Ordinals, токены BRC-20 представляют собой альтернативу.

После первоначального ажиотажа, возникшего после запуска ordinals и токенов BRC-20, рынок немного остыл, прежде чем снова набрать обороты. Ноябрь показал значительное возрождение активности, являясь самым успешным месяцем за всю историю с более чем 8,300,000 общих надписей, на 362% больше, чем в октябре.

Введение ordinals внесло революционный вклад в инновационное развитие экосистемы Bitcoin и стало одним из ключевых моментов в его развитии, особенно накануне 2024 года, отмечая новую эпоху его истории.

Предложение стейблкоинов

Уровень предложения стейблкойнов играет ключевую роль в определении объема капитала, который может быть быстро инвестирован в криптоактивы в любое время. Это важный показатель, отражающий потенциальный спрос на покупку криптовалюта.

Признаком положительных изменений на рынке стало то, что в Q4 2023 чистое квартальное изменение предложения пяти ведущих стейблкойнов по рыночной капитализации оказалось положительным — впервые с Q1 2022 года.

Эта тенденция требует внимательного наблюдения в ближайшие месяцы, чтобы понять, является ли это изменение кратковременным явлением или сигнализирует о формировании более длительного восходящего тренда. Следение за динамикой предложения стейблкойнов позволит лучше понять общие тенденции рынка и потенциальную готовность инвесторов к увеличению вложений в криптоактивы.

Объемы NFT

Год 2023 г. стал периодом испытаний для рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT), где объемы торговли снижались ежемесячно с февраля по сентябрь. Однако в ноябре наблюдался значительный рост объемов торгов.

Особого внимания заслуживает стремительный рост Bitcoin NFT, превысивший $375 млн. Этот успех биткоина, ранее считавшийся ограниченным только одноранговыми транзакциями, указывает на его новые возможности и изменяет восприятие его роли в мире цифровых активов.

Всплеск объемов торговли NFT в ноябре после нескольких месяцев спада цен и пессимизма можно интерпретировать как знак положительных изменений в настроениях на рынке и сигнал к возрождению сцены NFT.

Важно внимательно следить за этими трендами в 2024 году, чтобы определить, является ли этот рост началом более длительного оживления рынка NFT, что может оказать значительное влияние на цифровую экономику.

Комиссии протоколов: Ethereum и DeFi протоколы лидеры

Ethereum продолжает оставаться самым большим генератором комиссий, опережая другие протоколы по объемам вдвое. Протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) являются вторым по величине источником комиссионных сборов после Ethereum, среди которых Lido и Uniswap занимают лидирующие позиции на рынке.

Проекты DeFi и уровня 1 (L1) продемонстрировали значительную доминантность в сфере комиссионных сборов, хотя NFT также занимают значительную часть этих доходов. В этом сегменте OpenSea уверенно лидирует, превышая комиссии таких проектов, как Manifold, почти вдвое и Blur — более чем в два раза.

В общем, высокое комиссионное собрание свидетельствует об устойчивости и эффективности бизнес-моделей в криптообразовании. Наблюдение за ростом этих показателей в 2023 году являлось положительным сигналом для индустрии. Приближаясь к 2024 году, важно внимательно следить за тем, как различные протоколы и их подсекторы смогут продемонстрировать дальнейший рост и эффективность в генерировании вознаграждений.

Блокчейны уровня 1 (L1)

Ethereum также продолжал доминировать в категории смарт-контрактов L1 в 2023 году по большинству ключевых показателей. Однако другие альтернативные решения L1 также показали значительный потенциал, некоторые даже смогли опередить Ethereum в некоторых аспектах.

Среди наиболее заметных представителей альтернативных L1 в 2023 году был Solana, в частности, благодаря импозантному росту рыночной капитализации токена SOL, которая увеличилась примерно на 56% в ноябре. Ключевым моментом для Toncoin стало объявление о партнерстве с Telegram в сентябре, что отметило значительный прогресс этого проекта в течение года.

По пути инноваций Ethereum внедрил обновления в Шанхае в апреле, что позволило запуск ставок ETH и способствовало развитию значительных рынков DeFi в ликвидных ставках и LSDFi.

BNB, со своей стремительно растущей экосистемой, запустила opBNB, оптимистическое решение L2 на базе OP Stack, а также BNB Greenfield — инновационную платформу для хранения данных нового поколения. Эти развития свидетельствуют о растущей динамике и разнообразии в секторе L1 смарт-контрактов, что открывает новые возможности для инвесторов и разработчиков.

SocialFi

SocialFi, являющаяся аббревиатурой от «социальных финансов», представляет собой конвергенцию DeFi и социальных сетей. Эта область, где социальный потенциал блокчейн-приложений интегрируется с финансовыми механизмами, демонстрировала значительный прогресс в 2023 году. Особенно выделяется проект friend.tech, привлекающий внимание пользователей и инвесторов.

До конца ноября friend.tech сгенерировал более $25 млн на собрании за протокол с момента своего запуска. Несмотря на активный подъем в августе и сентябре, его ежедневная активность замедлилась за последние несколько месяцев. Однако проект все еще находится в стадии бета-тестирования, и в ближайшем будущем ожидается его полный запуск.

Значительное внимание к friend.tech, особенно со стороны инфлюэнсеров и других влиятельных личностей вне криптообразования, указывает на большой потенциал социальных приложений Web3. Другие выдающиеся проекты в этом направлении включают Farcaster, Lens Protocol и Binance Square.

Будущее SocialFi в 2024 году и его способность обрести более широкую популярность будет важным фактором, который определит форму социальных взаимодействий в Web3 на долгосрочную перспективу.