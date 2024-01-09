Бизнес в прошлом году получил 181 млн грн за трудоустройство ВПЛ

Выплаты бизнесу

«Более 8 тысяч работодателей получили от правительства компенсацию в 2023 году за трудоустройство 14 400 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. Всего предпринимателям было перечислено 181 млн грн компенсации», — сообщила Бережная.

Она отметила, что в этом году повышен размер компенсаций тем, кто будет брать на работу переселенцев — с 1 января ее размер увеличен до 7 100 грн в месяц, а с апреля — до 8 тыс. грн. Кроме того, увеличена продолжительность выплаты компенсации — с двух до трех месяцев, а за трудоустройство ВПЛ среди лиц с инвалидностью работодатель сможет получать такую компенсацию 6 месяцев.

Напомним

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.

За каждого трудоустроенного из ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (по состоянию на 1.01.2024 — 7100 грн) в течение 3 месяцев, за трудоустройство ВПЛ среди лиц с инвалидностью — в течение 6 месяцев.